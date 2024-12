Un magnifique défi pour le Lausanne-Sport

Leader de la Super League et brillant sur la scène européenne, le FC Lugano accueille le Lausanne-Sport ce dimanche dans le choc au sommet de la 18e journée. Les Vaudois peuvent créer la surprise.

La formation de Ludovic Magnin a remporté 19 points sur les 24 mis en jeu lors des huit dernières journées. A quatre longueurs désormais du leader, elle peut, en cas de succès ce dimanche, s’immiscer vraiment dans la lutte pour le titre. On espère toutefois qu’elle ne sera pas paralysée par l’enjeu, qu’elle sera capable d’évoluer avec la même verve que le 30 novembre dernier lors du 1-1 à Bâle.

Plus tôt dans la journée, le Servette FC affrontera les Young Boys au Wankdorf. Toujours privés de leur maître à jouer Timothé Cognat, les Grenat doivent se faire pardonner leur faux pas de dimanche dernier contre Winterthour (1-1). Ils auront en face d’eux une équipe en crise, surclassée tant à Sion et à Stuttgart et qui a traversé un véritable drame avec le décès soudain de l’enfant de Meschak Elia. Une équipe aussi qui sera dirigée pour la dernière fois par Joël Magnin dont le second intérim cette année ne fut pas vraiment flamboyant.

/ATS