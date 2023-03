Un héros nommé Renato Steffen

La Suisse a livré la marchandise dans le huis clos de Novi Sad. Elle a cueilli la victoire attendue devant le Bélarus pour lancer parfaitement sa campagne du tour préliminaire de l'Euro 2023.

Victorieux 5-0 d'une équipe qui aura tout de même trouvé le poteau de Yann Sommer après 60'' de jeu, le onze de Murat Yakin s'est découvert un héros inattendu en la personne de Renato Steffen. Buteur à une seule reprise en 29 sélections, le joueur du FC Lugano a écrit une page d'histoire pour son trentième match international. Il est tout simplement devenu le premier joueur depuis Sepp Hügi, le 12 octobre 1960, à signer un hat-trick parfait pour l'équipe de Suisse. Hügi avait réalisé cet exploit lors d'un succès 6-2 contre la France à Bâle. Au 21e siècle, Kubilay Türkyilmaz, Alexandre Rey et Xherdan Shaqiri sont également parvenus à inscrire trois buts à la suite. Seulement, ils ne l'ont pas fait dans la même mi-temps.

Sorti sans doute trop tôt...

L'Argovien a frappé une première fois à la 4e, à l'affût sur une déviation de Cedric Itten sur le poteau A la 17e, il signait le 2-0 après un renvoi du gardien sur une frappe de Granit Xhaka. Enfin, il était à la conclusion à la 29e minute d'une action lumineuse orchestrée par Xhaka, Itten et Ricardo Rodriguez. Surprenante dans un premier temps, sa titularisation dans le 4-3-3 de Murat Yakin a payé au-delà de toutes les espérances. On peut même regretter son remplacement peu avant l'heure de jeu qui l'a empêché d'approcher du record de Sepp Hügi, auteur d'un quintuplé lors de ce fameux match contre la France..

Après le numéro de Renato Steffen, la Suisse a eu le mérite de ne pas lâcher pied en seconde période. Appliquée, concentrée et inspirée, elle a salé l'addition grâce à Granit Xhaka, pour son 13e but le soir de sa 112e sélection, et par Zeki Amdouni. Introduit à la 58e pour Steffen, le joueur du FC Bâle a signé le 5-0 à la 65e avec une percée sur le flanc gauche. Zeki Amdouni a ouvert son compteur avec l'équipe nationale. Buteur pour la onzième fois déjà en 2023, le Genevois a su saisir la chance qui lui a été offerte à Novi Sad.

Le rendez-vous de mardi

Renato Steffen, Zeki Amdouni et leurs coéquipiers s'efforceront de poursuivre sur leur lancée mardi à Genève lors de la venue d'Israël pour le deuxième match de ce tour préliminaire. On ignore encore si la victoire de Novi Sad sera comptabilisée au classement en raison de la menace d'exclusion du Bélarus lors du prochain Comité exécutif de l'UEFA. Mais l'on sait que le match de Genève s'annonce comme un premier tournant dans cette campagne. Tenu en échec 1-1 à Tel Aviv par le Kosovo d'Alain Giresse, Israël ne peut pas vraiment se permettre le luxe d'une défaite si elle entend contester la suprématie de ce groupe I à la Suisse et à la Roumanie.

/ATS