Un groupe ouvert pour la Suisse

Une troisième double confrontation contre l’Espagne et des retrouvailles sans doute 'musclées' avec la Serbie : tel est le destin qui attend la Suisse lors de la prochaine Ligue des Nations.

Dans ce groupe 4 qui comprend également le Danemark,qu’elle rencontrera en mars prochain à Copenhague en match amical, la tâche assignée à la Suisse ne s’annonce pas simple. Avec l’Espagne, elle défiera le tenant du titre qu'elle a déjà affrontée en phase de poules de cette même compétition en 2020 et en 2022. Avec la Serbie, elle croisera la route d'une équipe avide de revanche après ses deux défaites lors des Coupes du monde 2018 et 2022 dans des ambiances délétères. On n’ose, ainsi, imaginer l’accueil qui sera réservé au capitaine Granit Xhaka cet automne à Belgrade...

La Suisse peut toutefois vraiment nourrir l’ambition de prendre l’une des deux premières places du groupe. Si elle y parvient, elle sera qualifiée pour un barrage aller-retour qui offrira à son vainqueur une place dans le Final Four en juin 2025. On rappellera que la Suisse s’était qualifiée pour le Final Four de la première édition en 2019 après avoir devancé la Belgique et l’Islande.

Le dernier du groupe sera relégué en Ligue B. Le troisième disputera un barrage de promotion/relégation contre l’une des quatre équipes de Ligue B deuxième de son groupe. Le fait d’avoir hérité du Danemark comme équipe du chapeau 2 plutôt que la Belgique ou le Portugal ouvre quelque peu le jeu pour l’équipe de Suisse. Effectué à Paris, ce tirage au sort aurait pu être qualifié d’idéal pour la formation de Murat Yakin si elle ne devait pas affronter la Serbie...

/ATS