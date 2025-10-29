Un grand Yvon Mvogo face au PSG

Guère épargné par les critiques ces dernières semaines, Yvon Mvogo a livré une performance XXL devant le PSG. Le gardien fribourgeois a été le grand artisan du nul 1-1 arraché par Lorient à domicile.

Seulement battu par Nuno Mendes qui l’a ajusté en deux temps à la 49e, Yvon Mvogo a multiplié les parades pour provoquer le désespoir des attaquants adverses. Il a notamment réussi un arrêt extraordinaire devant Bradley Barcola à la 71e. Le score était déjà acquis à cet instant après l’égalisation d’Igor Silva à la 51e sur laquelle le nouveau gardien parisien Lucas Chevallier n’a pas été irréprochable.

A noter que le PSG a perdu un nouveau joueur sur blessure lors de cette 10e journée de Ligue 1. Touché à la cuisse peu après l’heure de jeu, Désiré Doué est sorti sur une civière.

/ATS