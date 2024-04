Un deuxième derby en une semaine pour les Gunners

Arsenal a conforté sa place de leader avec une victoire serrée dans le derby du nord de Londres chez son rival historique Tottenham (3-2), dimanche, avant les trois dernières journées du championnat.

Après un malheureux but contre son camp de Pierre-Emile Höjbjerg, Bukayo Saka et Kai Havertz ont permis aux visiteurs de mener confortablement 3-0 avant la pause. En deuxième mi-temps, les hôtes sont toutefois revenus dans le match et ont réussi à marquer un but à la 87e minute, grâce à un penalty transformé par Son Heung-min. Mais le temps restant n'a pas permis aux Spurs d'espérer mieux.

Arsenal a ainsi remporté son deuxième derby londonien en six jours. Mardi, les Gunners avaient gagné 5-0 contre Chelsea.

Avec 80 points, l'équipe dirigée par Mikel Arteta compte une unité d'avance sur le deuxième du classement, Manchester City, qui compte un match en moins. Les Citizens se sont imposés 2-0 dans la douleur sur le terrain de Nottingham Forest.

Josko Gvardiol a fini par trouver l'ouverture sur corner à la 32e, mais City a dû attendre l'entrée en jeu et le but d'Erling Haaland (71e) pour se mettre un peu à l'abri de son remuant adversaire. La formation de Pep Guardiola se rendra à Tottenham le 14 mai pour y disputer son match en retard.

/ATS