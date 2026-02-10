Un deuxième but consécutif pour Noah Okafor avec Leeds

Noah Okafor confirme son regain de forme en Premier League. L'attaquant bâlois a inscrit son ...
Un deuxième but consécutif pour Noah Okafor avec Leeds

Un deuxième but consécutif pour Noah Okafor avec Leeds

Photo: KEYSTONE/PETER KLAUNZER

Noah Okafor confirme son regain de forme en Premier League. L'attaquant bâlois a inscrit son deuxième but consécutif pour Leeds, qui a tenu en échec Chelsea à Londres mardi soir (2-2).

L'ancien joueur de l'AC Milan a sans doute inscrit l'un des buts les plus faciles de sa carrière à Stamford Bridge. A la 73e, il a poussé au fond des filets une offrande de Lukas Nmecha, six minutes après l'égalisation de l'attaquant allemand sur penalty.

Chelsea, qui restait sur quatre victoires de rang en championnat, menait pourtant 2-0 suite à des réussites de Joao Pedro (24e) et Cole Palmer (58e, sur penalty). Mais les Blues ont craqué coup sur coup et ratent l'occasion de se rapprocher du podium.

Okafor s'était déjà illustré en marquant son premier but depuis le 4 octobre, samedi lors de la victoire de Leeds contre Nottingham Forest (3-1). Son nouveau but et le point glâné de haute lutte permettent aux Whites de respirer un peu, mais leur marge au classement sur le premier relégable reste infime.

/ATS
 

Actualités suivantes

Super League: Lucerne enfonce Grasshopper

Super League: Lucerne enfonce Grasshopper

Football    Actualisé le 10.02.2026 - 22:31

Nouvel avant-centre à Neuchâtel Xamax

Nouvel avant-centre à Neuchâtel Xamax

Football    Actualisé le 10.02.2026 - 18:00

Noah Streit quitte Xamax

Noah Streit quitte Xamax

Football    Actualisé le 10.02.2026 - 06:17

L'actu du foot féminin

L'actu du foot féminin

Football    Actualisé le 09.02.2026 - 10:19

Articles les plus lus

Ligue 1: le Paris Saint-Germain sans pitié pour Marseille

Ligue 1: le Paris Saint-Germain sans pitié pour Marseille

Football    Actualisé le 08.02.2026 - 22:45

L'actu du foot féminin

L'actu du foot féminin

Football    Actualisé le 09.02.2026 - 10:19

Noah Streit quitte Xamax

Noah Streit quitte Xamax

Football    Actualisé le 10.02.2026 - 06:17

Nouvel avant-centre à Neuchâtel Xamax

Nouvel avant-centre à Neuchâtel Xamax

Football    Actualisé le 10.02.2026 - 18:00

Serie A: l'Inter cartonne avec une réussite d'Akanji

Serie A: l'Inter cartonne avec une réussite d'Akanji

Football    Actualisé le 08.02.2026 - 20:01

Ligue 1: le Paris Saint-Germain sans pitié pour Marseille

Ligue 1: le Paris Saint-Germain sans pitié pour Marseille

Football    Actualisé le 08.02.2026 - 22:45

L'actu du foot féminin

L'actu du foot féminin

Football    Actualisé le 09.02.2026 - 10:19

Noah Streit quitte Xamax

Noah Streit quitte Xamax

Football    Actualisé le 10.02.2026 - 06:17

Super League: occasion manquée pour le Lausanne-Sport

Super League: occasion manquée pour le Lausanne-Sport

Football    Actualisé le 08.02.2026 - 18:37

Premier League: Manchester City s'impose 2-1 à Liverpool

Premier League: Manchester City s'impose 2-1 à Liverpool

Football    Actualisé le 08.02.2026 - 19:41

Serie A: l'Inter cartonne avec une réussite d'Akanji

Serie A: l'Inter cartonne avec une réussite d'Akanji

Football    Actualisé le 08.02.2026 - 20:01

Ligue 1: le Paris Saint-Germain sans pitié pour Marseille

Ligue 1: le Paris Saint-Germain sans pitié pour Marseille

Football    Actualisé le 08.02.2026 - 22:45