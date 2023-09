Un derby zurichois en ouverture de la 8e journée

La 8e journée de Super League démarre mardi, avec un derby zurichois au menu dès 20h30 au Letzigrund. Le FC Zurich accueille une équipe de Grasshopper mal en point.

Les deux éternels rivaux restent sur un match nul le week-end dernier, pour la reprise du championnat après trois semaines consacrées aux équipes nationales et à la Coupe de Suisse. Le FCZ a obtenu un 0-0 sur la pelouse de Lausanne-Sport, alors que GC a concédé un 1-1 face à St-Gall.

Le FC Zurich a cédé ce week-end son fauteuil de leader à Young Boys, qui se rendra à St-Gall mercredi, et pointe désormais au 3e rang à un point des Bernois et du FC Lucerne. Grasshopper végète pour sa part au 9e rang avec 5 points, soit un de plus que Bâle et la lanterne rouge Stade Lausanne-Ouchy qui ont joué un match en moins.

/ATS