Un derby lémanique déséquilibré?

Dimanche (14h15) à la Praille, Servette cherchera à mettre la pression sur YB en remportant le derby lémanique. Mais attention, le LS reste sur quatre matches sans défaite en Super League.

En cas de victoire, les Grenat pourraient prendre provisoirement la tête du classement puisque la rencontre entre YB et Bâle n'aura lieu qu'à 16h30. Mais avant de penser à devancer le leader, les hommes de René Weiler doivent prendre le meilleur sur Lausanne.

Et après le huitième de finale aller de Conference League face à Plzen (0-0), les Genevois n'abordent pas cette partie avec une confiance absolue, surtout sur le plan offensif. Défensivement en revanche, les hommes de Weiler sont très solides puisqu'ils n'ont plus encaissé de buts depuis le 18 février et cette victoire 2-1 sur Lugano.

Côté vaudois, un nul ne serait pas forcément une excellente opération pour quitter la 11e place, mais Servette est un gros morceau. Les Lausannois sauront de toute façon ce qu'ils devront faire puisqu'ils connaîtront déjà les résultats de GC et d'Yverdon.

Quant au SLO, il recevra Lucerne. Les Stadistes tiennent le coup défensivement ces derniers temps, mais ils auront besoin de marquer pour espérer une issue positive.

/ATS