Un derby du Léman au menu mercredi

La 11e journée du championnat 2025/26 de Super League se poursuit mercredi. Un derby du Léman ...
Photo: KEYSTONE/EPA/DOMENIC AQUILINA

La 11e journée du championnat 2025/26 de Super League se poursuit mercredi. Un derby du Léman, le premier de la saison, figure au menu: Lausanne accueille Servette à la Tuilière à 20h30.

Les deux équipes, qui visent forcément le Championship Group (top 6), ont besoin de points. Après 10 rondes, le LS n'en compte que 12 et occupe le 9e rang avec une longueur d'avance sur son éternel rival du bout du lac.

Les hommes de Peter Zeidler ont cependant le vent dans le dos. Invaincus depuis cinq matches en championnat, ils ont notamment étrillé Young Boys le 5 octobre (5-0) et surtout le champion en titre Bâle dimanche dernier (5-1) devant leur public.

Servette reste aussi sur une victoire, obtenue dimanche également face à Lugano (2-1). Les joueurs de Jocelyn Gourvennec ont ainsi relevé la tête après avoir successivement subi la loi de Bâle à domicile (3-0) et du leader Thoune dans l'Oberland bernois (3-1).

Le deuxième match agendé à mercredi débutera également à 20h30. Et le 'Klassiker' entre Bâle et le FC Zurich s'annonce explosif. Les Rhénans restent sur un cuisant échec à Lausanne, qui les a repoussés à 4 points de Thoune au terme de la 10e journée. Le FCZ doit également réagir après avoir enchaîné trois défaites de suite.

/ATS
 

