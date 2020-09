Un cinquième succès pour la Suisse

La Suisse a fait un pas de plus vers le tour final de l’Euro M21 l’an prochain en Hongrie et en Slovaquie. La formation de Mauro Lustrinelli a cueilli un cinquième succès en cinq rencontres.

A Schaffhouse, la Suisse s’est imposée 4-1 sur un doublé d’Andi Zeqiri (9e et 76e) et sur des réussites de Noah Okafor (36e) et de Dan Ndoye (70e). Une fois de plus, les Suisses ont séduit par leur allant. Autour des buteurs mais aussi autour de Jérémy Guillemenot, de Jordan Lotomba et de Bastien Toma, elle a livré une performance très aboutie pour valider de la plus belle des manières l’exploit réalisé à Neuchâtel en novembre dernier face à la France (3-1).

A la faveur de cette victoire, la Suisse conserve seule la tête de son groupe avec 3 points d’avance sur les Tricolores qui ont gagné 2-0 en Géorgie. Si elle s’impose mardi en Slovaquie, elle aura pratiquement l’assurance de figurer, dans le pire des cas, parmi les cinq meilleurs deuxièmes qui seront également de la partie dans le premier volet de la phase finale de cet Euro 2021 à seize formations. Mais la Suisse peut nourrir une autre ambition: celle de remporter son groupe devant la France qu’elle affrontera le 16 novembre prochain à Caen. Malgré la richesse de ses individualités, il n’est, en effet, pas acquis que cette équipe de France joue mieux au football que la formation de Mauro Lustrinelli.

La Suisse a frappé d’entrée avec un pénalty de Zeqiri qui avait été habilement obtenu par Guillemenot. Le 2-0 d’Okafor a permis à la Suisse de se ménager une sorte de joker, bien utile après la réduction du score des Slovaques sur un coup franc de Lubomir Tupta qui a abusé Philipp Köhn le remplaçant du titulaire Anthony Racioppi, reconnu positif au coronavirus. Le portier genevois sera toujours absent mardi à Nitra où la Suisse devrait à nouveau imposer sa force collective.

