Un but historique pour Goran Pandev

'Bourreau' du Kosovo de Bernard Challandes au tour précédent, la Macédoine du Nord disputera l'Euro 2020. Elle s'est qualifiée à la faveur de son succès 1-0 en Géorgie.

C'est l'éternel Goran Pandev (37 ans) qui a inscrit l'unique but de la rencontre. Fruit d'une très belle action, cette 36e réussite du joueur de la Genoa sous le maillot de la Macédoine du Nord n'a pas de prix. Elle revêt même un caractère historique dans la mesure où elle permet à la Macédoine du Nord de disputer pour la première fois la phase finale d'un grand tournoi.

La Macédoine du Nord a bénéficié du repêchage offert par la Ligue des Nations pour s'inviter à la table des grands. L'ancien joueur des Young Boys Ezgian Alioski et ses coéquipiers affronteront dans le groupe C les Pays-Bas, l'Autriche et l'Ukraine.

/ATS