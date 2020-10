Un assist merveilleux de Xherdan Shaqiri

Xherdan Shaqiri a bien un avenir à Liverpool. Titularisé mardi en Ligue des Champions, le Bâlois a été décisif lors de la victoire 2-1 des Reds devant West Ham.

Introduit à la 70e pour Curtis Jones, Xherdan Shaqiri a délivré un merveilleux ballon plein axe à Diogo Jota pour le 2-1 de la 85e minute. Le Portugais ainsi donné la victoire à ses couleurs avec son troisième but lors de ses trois derniers matches. A la faveur de ce succès, Liverpool compte trois points d'avance sur Everton qui se déplace à Newcastle dimanche.

Mené au score à la 10e minute, Liverpool est revenu à la hauteur des Londoniens grâce à un pénalty provoqué et transformé par Mohamed Salah à la 42e. Après le repos, les Reds ont vraiment dû attendre les introductions de Shaqiri et de Jota pour retrouver leur second souffle. Avec cet assist, Xherdan Shaqiri peut croire qu'il va à nouveau peser dans la rotation de Jürgen Klopp.

/ATS