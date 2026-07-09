Un arbitre portugais pour Argentine - Suisse

João Pinheiro a été désigné par la FIFA pour arbitrer le quart de finale de la Coupe du monde ...
Un arbitre portugais pour Argentine - Suisse

Un arbitre portugais pour Argentine - Suisse

Photo: KEYSTONE/AP/Marcio Sanchez

João Pinheiro a été désigné par la FIFA pour arbitrer le quart de finale de la Coupe du monde que la Suisse disputera face à l'Argentine samedi à Kansas City.

Il sera assisté de ses compatriotes Bruno Jesus et Luciano Maia.

Pinheiro a déjà arbitré la Suisse lors de ce Mondial, face à la Bosnie-Herzégovine, que les hommes de Murat Yakin avaient dominée 4-1 lors de la 2e journée de la phase de groupes. Il a également officié à l'occasion du 16e de finale entre le Canada et l'Afrique du Sud (1-0).

/ATS
 

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