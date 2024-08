Un Lausanne-Sport sans défense

L’été sera-t-il tourmenté pour le Lausanne-Sport ? Huit jours après sa défaite 4-0 à Sion, la formation de Ludovic Magnin a, une nouvelle fois, été trahie par une défense trop friable.

Dans leur antre de la Tuilière, les Vaudois se sont inclinés 4-3 devant le FC St. Gall, un adversaire qui avait bataillé moins de 72 heures plus tôt dans le lointain Kazakhstan. Piégé par une superbe volée d’Isaas Schmdt après seulement 54’’ de jeu, le LS n’a jamais vraiment maitrisé cette rencontre. Bien trop vulnérables sur les contres orchestrés par Willem Geubels et par Chadrac Akolo, un duo qui a lancé sa saison sur d’excellentes bases, les Vaudois ont toujours évolué sur le fil du rasoir.

Leur grand mérite dans cette rencontre souvent emballante fut toutefois de ne jamais renoncer. Mené 4-1 à l’appel du dernier quart d’heure, Lausanne a esquissé le rêve d’une improbable remontada après les réussites de Noë Dussène et de Fousseni Diabaté. Mais malgré une ultime occasion pour Alban Ajdini, St. Gall pouvait préserver son avantage. Et plonger Lausanne et sa défense calamiteuse dans le doute.

/ATS