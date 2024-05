Un K.O. d'entrée réussi par le Servette FC

Mission accomplie pour le Servette FC !

Six jours après la demi-finale de la Coupe de Suisse, les Grenat ont à nouveau battu le FC Winterthour. Ils se sont imposés 2-1 au Stade de Genève samedi en Super League.

Si la décision était tombée bien tardivement dimanche dernier à la Schützenwiese avec le but de Timothé Cognat à la 88e minute, le Servette FC a, cette fois, réussi le K.O parfait d’entrée de jeu. Deux erreurs de Marvin Keller ont permis aux Grenat de mener 2-0 à la... 4e minute.

Sur deux services de Bendeguz Bolla qui ont abusé le portier du FC Winterthour, Enzo Crivelli et David Douline ont marqué sans rencontrer la moindre opposition. Le but de Randy Schneider à la 86e ne devait pas en remettre en question l’issue de cette rencontre, même si les Servettiens ne sont pas passés très loin de la faute professionnelle en fin de match.

Prêté par les Young Boys, Marvin Keller a traversé sans doute son match le plus difficile de l’année. Même si l’avenir lui semble promis, le portier de 21 ans semble encore un peu trop 'tendre' pour assumer davantage de responsabilités que celles qui sont les siennes aujourd’hui à Winterthour. La manière avec laquelle il est passé à travers sur les deux buts servettiens interpelle.

Huis-clos partiel

Cette victoire a été acquise lors d’un huis clos partiel en raison de la fermeture de la Tribune Nord dictée après les incidents de dimanche à Winterthour. Suivie par 5874 spectateurs, cette rencontre s’est fort heureusement déroulée sans le moindre heurt, comme si l’imminence de la finale du 2 juin au Wankdorf prévenait désormais tout débordement.

A la faveur de ce succès qui fut sans doute le plus aisé de sa saison marathon, le Servette FC a repris provisoirement la deuxième place avec un point d’avance sur le FC Lugano qui reçoit le FC St-Gall ce soir, et à cinq points des Young Boys qui joueront à Zurich dimanche. Si les Tessinois et les Bernois devaient trébucher, les Grenat reviendraient pleinement dans le jeu pour la course au titre.

