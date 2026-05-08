Trois cérémonies d'ouverture, une par pays organisateur

Le Mondial 2026 débutera avec trois cérémonies d'ouverture. Celles-ci précéderont les premiers ...
Trois cérémonies d'ouverture, une par pays organisateur

Trois cérémonies d'ouverture, une par pays organisateur

Photo: KEYSTONE/EPA EFE/SEBASTIAO MOREIRA

Le Mondial 2026 débutera avec trois cérémonies d'ouverture.

Celles-ci précéderont les premiers matches des trois nations organisatrices, le Mexique, les Etats-Unis et le Canada, a annoncé la FIFA vendredi.

La première Coupe du monde à 48 participants commencera le 11 juin avec le match Mexique-Afrique du Sud dans le stade Azteca de Mexico. Une cérémonie d'ouverture précédera le coup d'envoi de 90 minutes. Les festivités réuniront des artistes comme la star colombienne du reggaeton J Balvin, l'Hispano-Mexicaine Belinda ou encore le Mexicain Alejandro Fernandez.

Le Canada aura le droit à sa propre cérémonie le 12 juin à Toronto avant d'affronter la Bosnie-Herzégovine dans le groupe de la Suisse, comme les Etats-Unis plus tard le même jour à Los Angeles avant la rencontre inaugurale de la Team USA face au Paraguay.

Le chanteur français Vegedream est programmé à Toronto avec Nora Fatehi ou encore Michael Bublé, alors que la pop-star Katy Perry, le rappeur Future et la chanteuse brésilienne Anitta se produiront quant à eux à Los Angeles.

/ATS
 

Actualités suivantes

Dortmund valide sa deuxième place

Dortmund valide sa deuxième place

Football    Actualisé le 08.05.2026 - 22:52

Victoire à l’arrachée de Xamax

Victoire à l’arrachée de Xamax

Football    Actualisé le 09.05.2026 - 01:48

Amende de 500'000 euros pour Valverde et Tchouaméni

Amende de 500'000 euros pour Valverde et Tchouaméni

Football    Actualisé le 08.05.2026 - 17:48

Jimenez écarté par Bournemouth, qui ouvre une enquête

Jimenez écarté par Bournemouth, qui ouvre une enquête

Football    Actualisé le 08.05.2026 - 16:50

Articles les plus lus

Super League: Mauro Lustrinelli suspendu trois matches

Super League: Mauro Lustrinelli suspendu trois matches

Football    Actualisé le 08.05.2026 - 10:58

Jimenez écarté par Bournemouth, qui ouvre une enquête

Jimenez écarté par Bournemouth, qui ouvre une enquête

Football    Actualisé le 08.05.2026 - 16:50

Amende de 500'000 euros pour Valverde et Tchouaméni

Amende de 500'000 euros pour Valverde et Tchouaméni

Football    Actualisé le 08.05.2026 - 17:48

Victoire à l’arrachée de Xamax

Victoire à l’arrachée de Xamax

Football    Actualisé le 09.05.2026 - 01:48

La Fifa annonce la fin de son partenariat historique avec Panini

La Fifa annonce la fin de son partenariat historique avec Panini

Football    Actualisé le 08.05.2026 - 00:48

Super League: Mauro Lustrinelli suspendu trois matches

Super League: Mauro Lustrinelli suspendu trois matches

Football    Actualisé le 08.05.2026 - 10:58

Jimenez écarté par Bournemouth, qui ouvre une enquête

Jimenez écarté par Bournemouth, qui ouvre une enquête

Football    Actualisé le 08.05.2026 - 16:50

Amende de 500'000 euros pour Valverde et Tchouaméni

Amende de 500'000 euros pour Valverde et Tchouaméni

Football    Actualisé le 08.05.2026 - 17:48

Real Madrid: Valverde souffre d'un traumatisme crânien

Real Madrid: Valverde souffre d'un traumatisme crânien

Football    Actualisé le 07.05.2026 - 22:42

Manzambi envoie le SC Fribourg en finale de l'Europa League

Manzambi envoie le SC Fribourg en finale de l'Europa League

Football    Actualisé le 07.05.2026 - 23:09

La Fifa annonce la fin de son partenariat historique avec Panini

La Fifa annonce la fin de son partenariat historique avec Panini

Football    Actualisé le 08.05.2026 - 00:48

Super League: Mauro Lustrinelli suspendu trois matches

Super League: Mauro Lustrinelli suspendu trois matches

Football    Actualisé le 08.05.2026 - 10:58