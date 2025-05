Trent Alexander-Arnold annonce son départ de Liverpool

L'international anglais Trent Alexander-Arnold a annoncé lundi sur X/Twitter son départ cet été de Liverpool, avec lequel il vient de remporter la Premier League. Il n'a pas précisé son nouveau club.

'Après 20 ans au Liverpool FC, il est temps pour moi de confirmer que je partirai en fin de saison', a-t-il écrit sur le réseau social, à propos de son club formateur. Le joueur de 26 ans est fortement pressenti au Real Madrid la saison prochaine. 'C'est de loin la décision la plus difficile de ma vie, a assuré le latéral droit. Ce club a été toute ma vie pendant 20 ans.'

'Je prends cette décision pour connaître un nouveau défi, sortir de ma zone de confort et repousser mes limites sur les plans professionnel et personnel', a expliqué Trent Alexander-Arnold.

Une décision confirmée par le club anglais dans un communiqué. 'Alexander-Arnold a rejoint l'Académie de Liverpool à l'âge de six ans et a gravi les échelons chez les jeunes avant de faire ses débuts en senior en 2016', a rappelé Liverpool.

'Il a disputé 352 matches pour les Reds à ce jour, marquant 23 buts et remportant huit titres, dont le titre de Premier League cette saison', a ajouté le club.

Alexander-Arnold est considéré comme l'un des meilleurs latéraux au monde, grâce notamment à sa vitesse et sa technique de passe. Il a été l'un des piliers du Liverpool de Jürgen Klopp avec qui il a remporté la Ligue des champions en 2019 et atteint la finale en 2018 et 2022, avant le remplacement du technicien allemand par le Néerlandais Arne Slot cette saison.

/ATS