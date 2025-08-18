Transferts: le FC Bâle perd Kevin Carlos

Kevin Carlos (24 ans) quitte le FC Bâle, qu'il avait rejoint en août 2024. L'attaquant espagnol ...
Transferts: le FC Bâle perd Kevin Carlos

Transferts: le FC Bâle perd Kevin Carlos

Photo: KEYSTONE/PETER KLAUNZER

Kevin Carlos (24 ans) quitte le FC Bâle, qu'il avait rejoint en août 2024. L'attaquant espagnol va poursuivre sa carrière en France sous les couleurs de l'OGC Nice, avec qui il a signé pour cinq ans.

Arrivé sur les bords du Rhin l'an passé en provenance d'Yverdon où il s'était révélé, Kevin Carlos a fait 40 apparitions avec le FCB, pour qui il a marqué 15 buts et gagné la saison dernière le doublé Coupe-championnat.

Ce transfert permet à l'Espagnol de rejoindre l'un des cinq plus grands championnats, ce qui était son souhait. Selon les médias, le montant du transfert est de six millions de francs.Kevin Carlos (24 ans) quitte le FC Bâle, qu'il avait rejoint en août 2024. L'attaquant espagnol va poursuivre sa carrière en France sous les couleurs de l'OGC Nice, avec qui il a signé pour cinq ans.

Arrivé sur les bords du Rhin l'an passé en provenance d'Yverdon où il s'était révélé, Kevin Carlos a fait 40 apparitions avec le FCB, pour qui il a marqué 15 buts et gagné la saison dernière le doublé Coupe-championnat.

Ce transfert permet à l'Espagnol de rejoindre l'un des cinq plus grands championnats, ce qui était son souhait. Selon les médias, le montant du transfert est de six millions de francs.

/ATS
 

Actualités suivantes

Injures racistes à Liverpool: un supporter interdit de stade

Injures racistes à Liverpool: un supporter interdit de stade

Football    Actualisé le 18.08.2025 - 13:15

Bosna pense déménager pour recevoir Lucerne

Bosna pense déménager pour recevoir Lucerne

Football    Actualisé le 18.08.2025 - 12:06

Milan continue sa route en Coupe

Milan continue sa route en Coupe

Football    Actualisé le 17.08.2025 - 23:49

Le PSG réussit ses débuts, sans briller

Le PSG réussit ses débuts, sans briller

Football    Actualisé le 17.08.2025 - 23:01

Articles les plus lus

Yverdon face à Servette, Etoile Carouge recevra Bâle

Yverdon face à Servette, Etoile Carouge recevra Bâle

Football    Actualisé le 17.08.2025 - 20:15

Le PSG réussit ses débuts, sans briller

Le PSG réussit ses débuts, sans briller

Football    Actualisé le 17.08.2025 - 23:01

Milan continue sa route en Coupe

Milan continue sa route en Coupe

Football    Actualisé le 17.08.2025 - 23:49

Bosna pense déménager pour recevoir Lucerne

Bosna pense déménager pour recevoir Lucerne

Football    Actualisé le 18.08.2025 - 12:06

Yverdon face à Servette, Etoile Carouge recevra Bâle

Yverdon face à Servette, Etoile Carouge recevra Bâle

Football    Actualisé le 17.08.2025 - 20:15

Bosna Neuchâtel se frottera à Lucerne en Coupe

Bosna Neuchâtel se frottera à Lucerne en Coupe

Football    Actualisé le 17.08.2025 - 20:21

Le PSG réussit ses débuts, sans briller

Le PSG réussit ses débuts, sans briller

Football    Actualisé le 17.08.2025 - 23:01

Milan continue sa route en Coupe

Milan continue sa route en Coupe

Football    Actualisé le 17.08.2025 - 23:49

Ndoye ne manque pas sa première

Ndoye ne manque pas sa première

Football    Actualisé le 17.08.2025 - 17:19

Coupe de Suisse: Servette et le LS passent le premier tour

Coupe de Suisse: Servette et le LS passent le premier tour

Football    Actualisé le 17.08.2025 - 17:45

Yverdon face à Servette, Etoile Carouge recevra Bâle

Yverdon face à Servette, Etoile Carouge recevra Bâle

Football    Actualisé le 17.08.2025 - 20:15

Bosna Neuchâtel se frottera à Lucerne en Coupe

Bosna Neuchâtel se frottera à Lucerne en Coupe

Football    Actualisé le 17.08.2025 - 20:21