Tottenham mise sur Roberto De Zerbi pour l'opération maintien

Tottenham a annoncé mardi le recrutement de l'ancien entraîneur de l'OM Roberto De Zerbi, 46 ans. Le club londonien est à la lutte pour le maintien en Premier League.

L'Italien s'est engagé pour une 'longue durée', selon un communiqué du club. Les médias britanniques évoquent un contrat de cinq ans.

De Zerbi aura pour mission immédiate d'éviter une relégation catastrophique pour les Spurs, 17es du championnat d'Angleterre avec seulement un point de plus que l'actuel premier relégable, West Ham, à sept journées de la fin. Il devient le troisième entraîneur des Londoniens cette saison après le Danois Thomas Frank, nommé en juin et limogé en février, et le Croate Igor Tudor, démis de ses fonctions après sept matches et 44 jours à la tête de l'équipe.

'Roberto était notre cible numéro un pour l'été et nous sommes très heureux de pouvoir le faire venir dès maintenant', s'est félicité le directeur sportif, Johan Lange. 'C'est l'un des entraîneurs les plus créatifs et les plus visionnaires du football mondial, et il apporte avec lui une immense expérience au plus haut niveau, y compris en Premier League.'

Aucun succès en 2026

L'ancien entraîneur de Sassuolo (Italie) et du Shakhtar Donetsk (Ukraine) retrouve l'Angleterre près de deux ans après son départ de Brighton, club qu'il a dirigé de 2022 à 2024. Il a ensuite pris les commandes de l'OM, jusqu'à son départ en février, dans la foulée d'une embarrassante élimination en Ligue des champions et d'une sévère défaite 5-0 contre le Paris Saint-Germain.

De Zerbi aura sept matches à diriger d'ici la fin de saison, tous en Premier League, avec un objectif clairement identifié: éviter une infamante relégation en deuxième division, ce que le club du nord de Londres n'a plus connu depuis un demi-siècle (1977-1978). En championnat, Tottenham n'a gagné aucun de ses matches depuis le début d'année 2026 (cinq matches nuls et huit défaites). Cette série catastrophique l'a rapproché du premier relégable, West Ham, un point derrière lui après 31 journées.

/ATS