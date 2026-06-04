Thoune tient son nouvel entraîneur

Gian-Luca Privitelli est le nouvel entraîneur du FC Thoune. Le club bernois a annoncé jeudi le retour de l'Italo-Suisse, qui connaît bien le club.

Pour Privitelli, cette nomination est un retour en terrain connu. Entre 2018 et 2021, il a en effet dirigé les équipes M21 et M18 du FC Thoune. Il a ensuite rejoint le FC Bâle en tant que responsable de la formation et coach par intérim des M21.

Agé de 48 ans, Privitelli vivra donc sa première expérience de coach principal dans l'élite du football suisse, apportant un profil de formateur et d'expert dans le développement des jeunes joueurs.

Il succède ainsi à Mauro Lustrinelli, qui a rejoint l'Union Berlin en Bundesliga il y a deux semaines, après avoir mené le club bernois à son premier titre de champion de Suisse. Le Tessinois avait dirigé 157 matches sur le banc de Thoune en quatre ans.

/ATS