Thoune tient son nouvel entraîneur

Gian-Luca Privitelli est le nouvel entraîneur du FC Thoune. Le club bernois a annoncé jeudi ...
Thoune tient son nouvel entraîneur

Thoune tient son nouvel entraîneur

Photo: KEYSTONE/ANTHONY ANEX

Gian-Luca Privitelli est le nouvel entraîneur du FC Thoune. Le club bernois a annoncé jeudi le retour de l'Italo-Suisse, qui connaît bien le club.

Pour Privitelli, cette nomination est un retour en terrain connu. Entre 2018 et 2021, il a en effet dirigé les équipes M21 et M18 du FC Thoune. Il a ensuite rejoint le FC Bâle en tant que responsable de la formation et coach par intérim des M21.

Agé de 48 ans, Privitelli vivra donc sa première expérience de coach principal dans l'élite du football suisse, apportant un profil de formateur et d'expert dans le développement des jeunes joueurs.

Il succède ainsi à Mauro Lustrinelli, qui a rejoint l'Union Berlin en Bundesliga il y a deux semaines, après avoir mené le club bernois à son premier titre de champion de Suisse. Le Tessinois avait dirigé 157 matches sur le banc de Thoune en quatre ans.

/ATS
 

Actualités suivantes

Naples officialise le départ d'Antonio Conte

Naples officialise le départ d'Antonio Conte

Football    Actualisé le 04.06.2026 - 13:41

José Mourinho poursuit la Turquie devant la CEDH

José Mourinho poursuit la Turquie devant la CEDH

Football    Actualisé le 04.06.2026 - 13:25

Carles Martinez est le nouvel entraîneur de Leverkusen

Carles Martinez est le nouvel entraîneur de Leverkusen

Football    Actualisé le 04.06.2026 - 13:19

« Aucune chance » que Haaland rejoigne le Real, fulmine City

« Aucune chance » que Haaland rejoigne le Real, fulmine City

Football    Actualisé le 04.06.2026 - 12:43

Articles les plus lus

Une nouvelle arrivée à Neuchâtel Xamax

Une nouvelle arrivée à Neuchâtel Xamax

Football    Actualisé le 04.06.2026 - 11:00

« Aucune chance » que Haaland rejoigne le Real, fulmine City

« Aucune chance » que Haaland rejoigne le Real, fulmine City

Football    Actualisé le 04.06.2026 - 12:43

Carles Martinez est le nouvel entraîneur de Leverkusen

Carles Martinez est le nouvel entraîneur de Leverkusen

Football    Actualisé le 04.06.2026 - 13:19

José Mourinho poursuit la Turquie devant la CEDH

José Mourinho poursuit la Turquie devant la CEDH

Football    Actualisé le 04.06.2026 - 13:25

Les fans pas autorisés à apporter des bouteilles d'eau au stade

Les fans pas autorisés à apporter des bouteilles d'eau au stade

Football    Actualisé le 04.06.2026 - 07:37

Une nouvelle arrivée à Neuchâtel Xamax

Une nouvelle arrivée à Neuchâtel Xamax

Football    Actualisé le 04.06.2026 - 11:00

« Aucune chance » que Haaland rejoigne le Real, fulmine City

« Aucune chance » que Haaland rejoigne le Real, fulmine City

Football    Actualisé le 04.06.2026 - 12:43

Carles Martinez est le nouvel entraîneur de Leverkusen

Carles Martinez est le nouvel entraîneur de Leverkusen

Football    Actualisé le 04.06.2026 - 13:19

Liridon Mulaj reste fidèle à Xamax

Liridon Mulaj reste fidèle à Xamax

Football    Actualisé le 03.06.2026 - 16:00

Embolo n'a pas pu partir aux Etats-Unis à cause d'une condamnation

Embolo n'a pas pu partir aux Etats-Unis à cause d'une condamnation

Football    Actualisé le 03.06.2026 - 18:25

Les fans pas autorisés à apporter des bouteilles d'eau au stade

Les fans pas autorisés à apporter des bouteilles d'eau au stade

Football    Actualisé le 04.06.2026 - 07:37

Une nouvelle arrivée à Neuchâtel Xamax

Une nouvelle arrivée à Neuchâtel Xamax

Football    Actualisé le 04.06.2026 - 11:00