Thoune sacré champion après la victoire de Sion à Saint-Gall

Le FC Thoune est officiellement champion de Suisse! Promu en Super League cette saison, le club bernois a fêté son premier sacre dimanche après la défaite de son dauphin Saint-Gall contre Sion (3-0).

Dominés par l'enjeu tant le week-end dernier devant leur public (défaite 1-0 contre Lugano) que samedi à Bâle (défaite 3-1), les Thounois ont eu besoin d'un coup de pouce pour finaliser leur sensationnel exploit. Ils peuvent remercier le FC Sion, qui a signé une nouvelle performance de choix en s'imposant à Saint-Gall.

Les Valaisans ont remporté un quatrième match consécutif sans encaisser de but. Leur gardien Anthony Racioppi, certes bien aidé par sa barre transversale ce dimanche, n'a plus été battu depuis le 21 mars.

Kololli et Chouaref s'illustrent

En Suisse orientale, les joueurs de Didier Tholot ont su rebondir après une intervention zélée de la VAR et l'annulation du premier but de Josias Lukembila (18e). Benjamin Kololli a finalement ouvert le score à la 43e d'une jolie talonnade, à la suite d'un temps fort saint-gallois.

Ce but a mis Sion en confiance, et le quatrième de Super League a ensuite déroulé en deuxième période. Ilyas Chouaref a marqué le 2-0 sur un exploit personnel après un long dégagement de Racioppi (63e) et Théo Berdayes a inscrit le 3-0 de la tête sur un corner bien botté par Kololli (76e).

Cette belle victoire permet donc à l'Oberland bernois de célébrer ses champions. Et à Sion de revenir provisoirement à deux points du podium et de Lugano (3e), avant le match des Tessinois chez les Young Boys (16h30).

/ATS