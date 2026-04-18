Thoune reçoit finalement Bâle en match en retard

Leader de Super League, Thoune reçoit Bâle samedi (20h30) pour faire un grand pas vers le titre ...
Thoune reçoit finalement Bâle en match en retard

Thoune reçoit finalement Bâle en match en retard

Photo: KEYSTONE/ANDREAS BECKER

Leader de Super League, Thoune reçoit Bâle samedi (20h30) pour faire un grand pas vers le titre de champion. La rencontre avait été reportée le week-end dernier après un incendie au Parc St-Jacques.

Ce match devait déjà avoir lieu à Thoune, mais l'incendie avait détruit une bonne partie de l'équipement des joueurs bâlois. La SFL a donc accepté de reporter le match d'une semaine, ce week-end étant réservé aux demi-finales de la Coupe de Suisse auxquelles ni Thoune ni Bâle ne participent.

Avec 11 points d'avance sur son dauphin St-Gall, le promu bernois est sur une autoroute en direction de son premier titre de champion de Suisse. En cas de victoire samedi, la troupe de Mauro Lustrinelli pourrait assurer son sacre le week-end suivant contre Lugano.

Le FC Bâle (4e, 53 pts) de Stephan Lichtsteiner doit de son côté s'imposer pour rester au contact du podium et de Lugano (3e, 57 pts). La qualification pour une compétition européenne est le dernier objectif restant des Rhénans cette saison.

/ATS
 

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