Thoune peut faire un grand pas vers le titre de champion

Leader de Super League, Thoune accueille Bâle samedi (20h30) pour la dernière journée avant ...
Thoune peut faire un grand pas vers le titre de champion

Thoune peut faire un grand pas vers le titre de champion

Photo: KEYSTONE/SAMUEL GOLAY

Leader de Super League, Thoune accueille Bâle samedi (20h30) pour la dernière journée avant la séparation en deux groupes. Le promu pourrait même être sacré dimanche en cas de faux-pas de St-Gall.

Avec 15 points d'avance en tête, les Bernois filent tout droit vers le titre de champion de Suisse et l'officialisation ne devrait plus tarder. Elle pourrait avoir lieu dimanche, si Saint-Gall obtient moins de points à Lucerne (16h30) que Thoune contre Bâle.

En bas du classement, c'est un duel sous haute tension qui s'annonce samedi entre la lanterne rouge Winterthour et le barragiste Grasshopper (18h00). Les deux équipes ne sont séparées que de cinq points et une victoire de 'Winti' donnerait un peu de piquant au tour de relégation.

Enfin, Lugano se rend chez le FC Zurich (18h00) pour tenter de se rapprocher du podium et des places européennes. Les Tessinois ont un point de retard sur le troisième rang occupé par le FC Bâle.

/ATS
 

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