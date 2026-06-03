Thoune ne conserve pas Kastriot Imeri

Le FC Thoune a décidé de ne pas conserver Kastriot Imeri. Le Genevois retourne à Young Boys ...
Thoune ne conserve pas Kastriot Imeri

Thoune ne conserve pas Kastriot Imeri

Photo: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER

Le FC Thoune a décidé de ne pas conserver Kastriot Imeri. Le Genevois retourne à Young Boys, où son contrat court encore jusqu'en 2027.

Le FC Thoune renonce à lever l'option d'achat de Kastriot Imeri. Le milieu offensif, arrivé en prêt des Young Boys en août 2025, a été titularisé à 19 reprises lors de la saison de championnat qui vient de s'achever, inscrivant six buts et délivrant huit passes décisives.

'Kastriot Imeri s'est parfaitement intégré à l'équipe dès son arrivée et a joué un rôle clé dans le succès collectif de Thoune, couronné par le titre de champion', a déclaré le club bernois dans un communiqué. Après une 'analyse de la situation', la direction du FC Thoune a décidé de ne pas lever l'option d'achat. Imeri est sous contrat avec les Young Boys jusqu'en 2027.

/ATS
 

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