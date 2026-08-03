Thoune affronterait Lech Poznan ou Klavsik en barrage

Thoune peut légitimement espérer atteindre la phase de poules de l'Europa League. Le champion ...
Thoune affronterait Lech Poznan ou Klavsik en barrage

Thoune affronterait Lech Poznan ou Klavsik en barrage

Photo: KEYSTONE/LUKA KOLANOVIC

Thoune peut légitimement espérer atteindre la phase de poules de l'Europa League.

Le champion de Suisse affronterait en barrage le Lech Poznan ou les Féringiens de Klavsik, deux adversaires à sa portée, selon le tirage au sort effectué lundi.

Avant de songer à ce duel décisif, Thoune devra évidemment tout d'abord vaincre le Vikingur Reykjavik au 3e tour qualificatif. Mais les hommes de Gian-Luca Privitelli auraient forcément un coup à jouer tant face au Lech Poznan qu'à Klavsik, qui ont comme eux été éliminés au 2e tour qualificatif de la Ligue des champions.

En cas d'échec face à Reykjavik, Thoune serait reversé en Conference League, compétition dans laquelle Sion, Lugano et St-Gall sont en lice dans un 3e tour qualificatif dont les matches aller sont prévus cette semaine. Les barrage d'EL et de CL auront lieu les jeudi 20 et 27 août.

A l'issue des différents tirages au sort effectués lundi, le FC Thoune peut par ailleurs regretter d'autant plus d'avoir manqué le coche au 2e tour qualificatif de la Ligue des champions, où il a mené 2-0 au retour à Zagreb avant de s'effondrer à 10 contre 11. Le Dinamo affrontera ainsi le Viking Stavanger en barrage de C1 s'il élimine le Kauno Zalgiris au 3e tour qualificatif...

/ATS
 

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