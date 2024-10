Thomas Tuchel futur sélectionneur de l'Angleterre

L'Angleterre tient son nouveau sélectionneur. La fédération des vice-champions d'Europe en titre a annoncé mercredi la nomination de l'Allemand Thomas Tuchel (51 ans) à partir du 1er janvier 2025.

L'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain, de Chelsea et du Bayern Munich notamment, succède à Gareth Southgate, en poste de 2016 à 2024, et à Lee Carsley, dont l'intérim est prolongé jusqu'au rassemblement de novembre inclus, lors duquel la sélection des 'Three Lions' bouclera sa phase de groupes en Ligue des nations.

Tuchel deviendra le troisième sélectionneur étranger de l'histoire des Three Lions après le Suédois Sven-Goran Eriksson (2001-2006) et l'Italien Fabio Capello (2007-2012). Il sera accompagné par Anthony Barry, un entraîneur anglais natif de Liverpool ayant travaillé avec lui à Chelsea et au Bayern Munich.

'Le binôme commencera à travailler le 1er janvier 2025 en prévision de la campagne de qualification pour la Coupe du monde' 2026 prévue au Canada, au Mexique et aux Etats-Unis, a indiqué la fédération anglaise dans un communiqué. La durée de son contrat n'a pas été précisée.

Apprécié en Angleterre

En Angleterre, Tuchel jouit d'une réputation flatteuse après avoir gagné la Ligue des champions avec les Londoniens de Chelsea, en 2021, en battant en finale le Manchester City de Pep Guardiola.

Son but sera d'amener un titre à l'équipe d'Angleterre qui n'a rien gagné depuis la Coupe du monde 1966 disputée à domicile.

Sous Gareth Southgate, les Three Lions ont atteint les demi-finales du Mondial-2018, la finale de l'Euro en 2021 (défaite aux tirs au but contre l'Italie à Wembley), les quarts de finale du Mondial-2022, et de nouveau la finale de l'Euro en 2024 (défaite 2-1 contre l'Espagne).

/ATS