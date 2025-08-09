Ter Stegen et le FC Barcelone se réconcilient

Le FC Barcelone et Marc-André ter Stegen ont réglé leur litige. Le gardien allemand a accepté que son dossier médical soit transféré à la Liga, a annoncé tard vendredi soir le club catalan.

'Marc-André ter Stegen a signé l'autorisation pour que les services médicaux du club soumettent à La Liga le rapport médical obligatoire à la suite de son intervention chirurgicale', indique le club dans un communiqué. 'Le dossier disciplinaire est clos et le joueur récupère le capitanat de l'équipe première avec effet immédiat.'

Quelques heures plus tôt, dans un message posté sur ses réseaux sociaux, Ter Stegen s'était dit 'pleinement disposé' à collaborer avec son club. Opéré récemment du dos, il était en conflit avec la direction du Barça, champion d'Espagne en titre, parce qu'il refusait que son dossier médical soit communiqué à la Liga.

Ce rapport médical doit permettre à l'instance du football espagnol d'évaluer la durée de son indisponibilité. Selon la presse catalane, le club blaugrana comptait utiliser son absence de longue durée pour faire inscrire ses nouvelles recrues en restant dans les clous du fair-play financier qui encadre les clubs professionnels.

La concurrence reste féroce

Le ton était monté cette semaine entre les deux parties, le club ouvrant mardi une procédure disciplinaire à l'encontre du joueur puis annonçant deux jours plus tard qu'il lui retirait le brassard de capitaine.

'Ces dernières semaines, de nombreuses choses ont été dites à mon sujet - certaines entièrement infondées. J'estime par conséquent qu'il est nécessaire d'exprimer ma version des événements avec respect mais aussi clarté', avait écrit Ter Stegen sur Instagram.

Pour autant, après deux saisons tronquées par de graves blessures, le gardien allemand reste soumis à une forte concurrence à son poste: le FC Barça a recruté cet été le jeune Joan Garcia et prolongé l'expérimenté Wojciech Szczesny.

