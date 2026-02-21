Tenu en échec par Saint-Gall, Servette continue de patiner

Le Servette FC a concédé un match nul de plus samedi lors de la 26e journée de Super League. Les Grenat ont été tenus en échec à Genève par St-Gall (1-1) et continuent de faire du surplace.

C'est le quatrième match nul en cinq rencontres pour les joueurs de Jocelyn Gourvennec, qui voient le top 6 et le Championship Group s'éloigner un peu plus. Avec une seule victoire en huit matches en 2026, les Genevois n'avancent pas beaucoup plus vite que lors de la première partie de saison.

Tout s'est joué dans les six premières minutes samedi à la Praille, où le SFC ne s'est plus imposé depuis... le 26 octobre. Saint-Gall a ouvert le score à la 4e sur sa première action, Christian Witzig se retrouvant étrangement seul entre quatre Servettiens dans la surface.

Un but de Rouiller

Les Grenat ont eu le mérite de réagir très rapidement, par l'intermédiaire de leur capitaine Steve Rouiller. Le défenseur a repris en deux temps un coup-franc botté par Lilian Njoh pour remettre les deux équipes à égalité (6e).

Le score n'a plus bougé jusqu'au coup de sifflet final, même si Servette s'est procuré une ou deux occasions en fin de match. Junior Kadile, arrivé cette semaine à Genève, a notamment buté sur Lawrence Ati Zigi à la 90e.

Avec 28 points, Servette compte huit longueurs de retard sur la 6e place occupée par Young Boys. Les Grenat doivent espérer un coup de pouce du FC Sion, qui accueille les Bernois dimanche (14h00), pour garder espoir de revenir sur le top 6 d'ici la 33e journée.

Winterthour - Thoune renvoyé

La rencontre entre le leader Thoune et la lanterne rouge Winterthour prévue samedi à 18h00 a quant à elle été renvoyée au mercredi 25 février (19h00), a annoncé la SFL. L'arbitre du match a jugé la pelouse de la Schützenwiese 'impraticable et potentiellement dangereuse'.

/ATS