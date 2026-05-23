Sydney Schertenleib remporte la Ligue des champions avec le Barça

Le FC Barcelone a décroché une quatrième Ligue des champions féminine en surclassant l'OL Lyonnes ...
Sydney Schertenleib remporte la Ligue des champions avec le Barça

Sydney Schertenleib remporte la Ligue des champions avec le Barça

Photo: KEYSTONE/AP/Kirsty Wigglesworth

Le FC Barcelone a décroché une quatrième Ligue des champions féminine en surclassant l'OL Lyonnes 4-0 samedi à Oslo. La jeune Suissesse Sydney Schertenleib a suivi la rencontre sur le banc.

Des doublés de la Polonaise Ewa Pajor (55e, 69e) et de Salma Paralluelo (90e, 90+3) ont offert la victoire aux Catalanes qui signent cette saison un impressionnant quadruplé (C1, Liga, Coupe de la Reine et Supercoupe d'Espagne).

Le Barça et ses Ballons d'Or Alexia Putellas et Aitana Bonmati privent ainsi les Lyonnaises d'un neuvième titre dans une compétition que l'OL n'a plus gagnée depuis 2022.

Sydney Schertenleib a quant à elle dû se contenter d'un rôle de remplaçante lors du triomphe de son équipe. Alors que la Zurichoise de 19 ans a disputé de nombreuses minutes en Liga, d'autres joueuses lui ont généralement été préférées en Ligue des champions. Elle n'avait pas non plus été alignée lors de la double confrontation contre le Bayern Munich en demi-finale.

/ATS
 

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