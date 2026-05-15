Suspense entier avant la dernière journée de Challenge League

Le suspense est entier avant la dernière journée de Challenge League prévue vendredi soir. Aarau (contre Yverdon) et Vaduz (à Wil) vont se battre jusqu'au bout pour le titre et la promotion directe.

Les Liechtensteinois avaient l'avantage avant la précédente journée mais leur défaite au bout du temps additionnel lundi face aux Argoviens (2-1) a rebattu les cartes. Aarau a désormais un point d'avance et retrouvera directement la Super League en cas de succès contre YS.

Vaduz doit de son côté espérer un match nul ou une défaite du leader tout en faisant le job à Wil pour finir en tête. Un point pourrait toutefois suffire au club de la Principauté si Aarau s'incline à Yverdon, car il possède une meilleure différence de buts (+32 contre +30).

/ATS