Super League: un seul match au programme ce dimanche

Une seule rencontre de la 5e journée de Super League aura lieu cet après-midi. Le FC Bâle accueillera Yverdon dès 16h30. Les fans rhénans espèrent assister aux débuts de Xherdan Shaqiri.

Le FCB était mal parti en perdant ses deux premiers matches. Mais il a réagi et gagné les deux suivants pour compter six points. Et le retour de Shaqiri dans le club de ses débuts peut donner une impulsion supplémentaire aux hommes de Fabio Celestini.

Pour sa part, Yverdon n'a pas gagné cette saison, avec deux nuls et autant de défaites. Les joueurs du nord vaudois auront besoin de faire un grand match s'ils entendent ne pas repartir les mains vides du Parc Saint-Jacques.

Tant Lausanne-Sport - Lugano (18 septembre) que Saint-Gall - Zurich (24 septembre) ont été renvoyés en raison des obligations européennes des bianconeri et des Brodeurs, respectivement engagés en play-off d'Europa League et de Conference League.

