Super League: un point et quelques regrets pour Sion

Le FC Sion a obtenu un bon point en faisant 1-1 à Lugano lors de la 15e journée de Super League. Les Valaisans peuvent cependant nourrir quelques regrets, car la victoire semblait à leur portée.

Les bianconeri ont pris l'avantage grâce à un somptueux coup franc de Cimigiani (29e). Sion a répliqué grâce à Chipperfield (63e). Mais les visiteurs ont galvaudé deux superbes occasions par Nivokazi. Sa reprise de la tête a été miraculeusement sauvée par Saipi (24e), avant que l'attaquant kosovar ne tire un penalty à côté (56e).

Au classement, les deux clubs restent ainsi séparés par deux points. Lugano (5e) en compte 23, et Sion (6e) 21.

Le FC Zurich a pour sa part remporté le derby de la Limmat contre Grasshopper. Au Letzigrund, il s'est imposé 1-0 grâce à une réussite de Kamberi à la 20e. Ces trois points sont précieux pour le FCZ dans la lutte pour la barre: désormais au 7e rang, l'équipe ne compte qu'une longueur de retard sur Sion.

/ATS