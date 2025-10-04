Super League: un point arraché de haute lutte pour le FC Sion

Sion a arraché de haute lutte un point à Lucerne lors de la 8e journée de Super League. A dix ...
Photo: KEYSTONE/PHILIPP SCHMIDLI

Sion a arraché de haute lutte un point à Lucerne lors de la 8e journée de Super League. A dix, les Valaisans ont comblé un score déficitaire (3-1) grâce à deux buts dans le dernier quart d'heure.

Tout a pourtant mal commencé: une tête de Freimann (3e) et un malheureux autogoal de Sow (23e) ont en effet mis les visiteurs en mauvaise posture sous une pluie battante en Suisse centrale. Manquant à la fois d'idées et d'énergie dans leurs manoeuvres offensives, les hommes de Didier Tholot sont revenus dans le match grâce à un penalty un brin généreux transformé par Kololli (49e).

Grbic (61e) a logiquement redonné deux longueurs d'avance à son équipe, avant que Sion ne soit réduit à dix après l'expulsion de Bouchlarhem (77e). Le scénario qui a suivi était plus qu'inattendu: Boteli (80e) et Chipperfield (90e) ont douché les espoirs des fans lucernois, qui espéraient bien voir leurs favoris enfin gagner à domicile cette saison.

Thoune nouveau leader

Dans l'autre match qui se déroulait simultanément, Thoune a touché le jackpot en s'imposant 2-1 à Saint-Gall. Cela permet aux Bernois de s'installer en tête avec un point d'avance sur les Brodeurs.

Meichtry (19e) et Ibayi (44e) ont inscrit les réussites des visiteurs, alors que Vandermersch avait égalisé (35e). Après quatre victoires de suite en début de saison, Thoune restait sur un nul et deux défaites. Ce succès est donc d'autant plus important.

/ATS
 

