Super League: un derby lémanique alléchant

Lausanne accueille Servette samedi en Super League (20h30). Avec 6 points de retard sur les Grenat, co-leaders du championnat, le LS doit gagner pour ne pas se faire distancer par le quatuor de tête.

Qualifiés in extremis pour les demi-finales de la Coupe de Suisse mardi à Bellinzone (1-1, 4-3 aux tirs au but), les hommes de Loïc Magnin avancent au ralenti en Super League. Ils restent sur deux matches nuls face à Bâle (1-1) et Grasshopper (2-2).

De leur côté, les Servettiens sont sur la pente ascendante. Les joueurs de Thomas Häberli ont remporté leurs trois derniers matches, le dernier face à Winterthour (3-1). Et malgré un début d'année 2025 mitigé (quatre nuls), le SFC n'a pas été battu depuis la reprise.

Neuvième à sept points de la barre, le FC Sion se rend sur la pelouse de Bâle (18h00). Les Sédunois tâcheront de rebondir après sa défaite à Lucerne dimanche dernier (2-1). Cela ne paraît pas impossible face aux Rhénans, qualifiés dans la douleur pour le dernier carré de la Coupe mercredi face à Etoile Carouge (3-1) et qui n'ont plus gagné en Super League depuis le 6 février.

