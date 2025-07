Super League: un choc ce soir à Berne entre YB et Servette

Un premier choc figure au programme de la 1re journée de Super League ce soir. Dès 20h30, les Young Boys accueilleront en effet Servette.

Quatre jours après sa victoire acquise de haute lutte face au Viktoria Plzen au 2e tour préliminaire de la Ligue des champions, Servette aura fort à faire face à YB. Le club de la capitale s'est renforcé cet été avec l'arrivée d'Edimilson Fernandes et de Gregor Wüthrich, et reste sur une excellente deuxième partie de saison 2024/25. Les Genevois auront l'occasion de hausser le niveau et de jouer un autre match à haute intensité avant le match retour face à Plzen mercredi au Stade de Genève.

Sur le coup de 18h00, le FC Bâle, tenant du titre, se déplacera à Saint-Gall pour la grande première sur le banc rhénan de Ludovic Magnin, qui a succédé à Fabio Celestini. Une entame pas forcément facile face à des Brodeurs toujours redoutables à domicile.

Dans le même temps, Grasshopper accueillera Lucerne au Letzigrund. Avec un effectif largement renouvelé, les Sauterelles affichent des ambitions à la hausse par rapport à la saison dernière où ils avaient sauvé leur place dans l'élite via les barrages. Pour leur part, les Lucernois chercheront à se rassurer après une préparation difficile.

/ATS