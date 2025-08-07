Super League: trois matches de suspension pour Edimilson Fernandes

Edimilson Fernandes a écopé d'une suspension de trois matches. Le milieu des Young Boys a été ...
Super League: trois matches de suspension pour Edimilson Fernandes

Super League: trois matches de suspension pour Edimilson Fernandes

Photo: KEYSTONE/PETER KLAUNZER

Edimilson Fernandes a écopé d'une suspension de trois matches. Le milieu des Young Boys a été ainsi puni après le carton rouge reçu mercredi à Bâle.

L'international suisse va ainsi manquer les deux prochaines rencontres de Super League du club bernois, ce week-end à domicile contre Sion et le 31 août à Lugano. Il sera également absent en 32es de finale de la Coupe de Suisse le 17 août à Courtételle.

Mercredi au Parc Saint-Jacques, Edimilson Fernandes a donné une gifle à Dominik Schmid (Bâle) lors d'une échauffourée. L'arbitre Luca Cibelli l'a aussitôt expulsé. Bâle a gagné le match 4-1.

/ATS
 

