Super League: pas de sixième succès de suite pour Lugano

Lugano n'a pas signé un sixième succès de suite en championnat. Les bianconeri ont été tenus en échec 1-1 à Zurich contre Grasshopper lors de la 22e journée.

Après avoir touché le poteau dès la 7e par Behrens, les Tessinois ont renforcé leur domination à la reprise face à un adversaire bien timide offensivement malgré les débuts de Michael Frey. Lugano a manqué plusieurs occasions avant que Steffen ne puisse enfin concrétiser (62e). Après cette réussite, les visiteurs ont été proches d'un deuxième but.

GC s'est rebellé dans les dernières minutes. Saipi a sauvé sur un coup franc de Jensen (81e) avant que, dans la foulée, Diaby n'ajuste de la tête le poteau bianconero. Krasniqi a ponctué cette bonne phase des Sauterelles en égalisant à la 85e.

