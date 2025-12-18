Super League: le leader Thoune prolonge Meichtry jusqu'en 2030

Leader de Super League, le FC Thoune a annoncé la prolongation jusqu'en 2030 du contrat de ...
Super League: le leader Thoune prolonge Meichtry jusqu'en 2030

Super League: le leader Thoune prolonge Meichtry jusqu'en 2030

Photo: KEYSTONE/PETER KLAUNZER

Leader de Super League, le FC Thoune a annoncé la prolongation jusqu'en 2030 du contrat de son milieu offensif Ethan Meichtry (20 ans). Le joueur était jusqu'ici lié jusqu'en 2028.

Formé dans le club de l'Oberland, Meichtry, qui est international suisse M21, a déjà inscrit six buts cette saison en Super League. 'Il se caractérise par son intensité, son insouciance et son instinct. Ensemble, nous voulons continuer d'exploiter son potentiel', a déclaré le directeur sportif Dominik Albrecht sur le site du club.

/ATS
 

Actualités suivantes

Lionel Tschudi range son sifflet

Lionel Tschudi range son sifflet

Football    Actualisé le 18.12.2025 - 11:13

Conference League: Lausanne accueille la Fiorentina

Conference League: Lausanne accueille la Fiorentina

Football    Actualisé le 18.12.2025 - 04:07

Super League: Grasshopper écrase YB 6-2 à Berne

Super League: Grasshopper écrase YB 6-2 à Berne

Football    Actualisé le 17.12.2025 - 22:38

Conference League: Lausanne-Sport attend la Fiorentina avec joie

Conference League: Lausanne-Sport attend la Fiorentina avec joie

Football    Actualisé le 17.12.2025 - 19:05

Articles les plus lus

Super League: Sion renversé à Saint-Gall, Thoune se relance

Super League: Sion renversé à Saint-Gall, Thoune se relance

Football    Actualisé le 16.12.2025 - 22:35

Conference League: Lausanne-Sport attend la Fiorentina avec joie

Conference League: Lausanne-Sport attend la Fiorentina avec joie

Football    Actualisé le 17.12.2025 - 19:05

Super League: Grasshopper écrase YB 6-2 à Berne

Super League: Grasshopper écrase YB 6-2 à Berne

Football    Actualisé le 17.12.2025 - 22:38

Conference League: Lausanne accueille la Fiorentina

Conference League: Lausanne accueille la Fiorentina

Football    Actualisé le 18.12.2025 - 04:07

« The Best »: Ousmane Dembélé et Aita Bonmati sacrés

« The Best »: Ousmane Dembélé et Aita Bonmati sacrés

Football    Actualisé le 16.12.2025 - 19:23

Super League: Sion renversé à Saint-Gall, Thoune se relance

Super League: Sion renversé à Saint-Gall, Thoune se relance

Football    Actualisé le 16.12.2025 - 22:35

Conference League: Lausanne-Sport attend la Fiorentina avec joie

Conference League: Lausanne-Sport attend la Fiorentina avec joie

Football    Actualisé le 17.12.2025 - 19:05

Super League: Grasshopper écrase YB 6-2 à Berne

Super League: Grasshopper écrase YB 6-2 à Berne

Football    Actualisé le 17.12.2025 - 22:38

Cela ne s'arrange pas pour Ludovic Magnin

Cela ne s'arrange pas pour Ludovic Magnin

Football    Actualisé le 14.12.2025 - 18:44

Sion en déplacement à St-Gall

Sion en déplacement à St-Gall

Football    Actualisé le 16.12.2025 - 04:05

« The Best »: Ousmane Dembélé et Aita Bonmati sacrés

« The Best »: Ousmane Dembélé et Aita Bonmati sacrés

Football    Actualisé le 16.12.2025 - 19:23

Super League: Sion renversé à Saint-Gall, Thoune se relance

Super League: Sion renversé à Saint-Gall, Thoune se relance

Football    Actualisé le 16.12.2025 - 22:35