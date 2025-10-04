Super League: le derby zurichois pour Grasshopper

Grasshopper a obtenu un succès de prestige en s'adjugeant le derby zurichois de la 8e journée ...
Super League: le derby zurichois pour Grasshopper

Super League: le derby zurichois pour Grasshopper

Photo: KEYSTONE/CHRISTIAN MERZ

Grasshopper a obtenu un succès de prestige en s'adjugeant le derby zurichois de la 8e journée de Super League. Les Sauterelles ont battu un pâle FC Zurich 3-0.

La logique du classement n'a pas été respectée au Letzigrund. GC s'est montré plus actif et efficace que son rival local. Des réussites de Jensen (35e), Marques (55e) et Muci (82e/penalty) ont concrétisé l'emprise des hommes de Gerald Scheiblehner sur la rencontre.

Cette victoire, qui n'est que la deuxième de la saison, permet à Grasshopper de comptabiliser désormais neuf points. Le FCZ, qui a manqué l'occasion de rejoindre Thoune en tête du classement, reste pour sa part scotché à treize unités.

/ATS
 

Actualités suivantes

Bundesliga: le Bayern Munich creuse déjà l'écart

Bundesliga: le Bayern Munich creuse déjà l'écart

Football    Actualisé le 04.10.2025 - 20:35

Premier League: changement de leader

Premier League: changement de leader

Football    Actualisé le 04.10.2025 - 20:33

Super League: un point arraché de haute lutte pour le FC Sion

Super League: un point arraché de haute lutte pour le FC Sion

Football    Actualisé le 04.10.2025 - 20:03

Premier League: un deuxième but pour Noah Okafor

Premier League: un deuxième but pour Noah Okafor

Football    Actualisé le 04.10.2025 - 15:35

Articles les plus lus

Lausanne engage l'expérimenté Florent Mollet

Lausanne engage l'expérimenté Florent Mollet

Football    Actualisé le 04.10.2025 - 09:47

Premier League: un deuxième but pour Noah Okafor

Premier League: un deuxième but pour Noah Okafor

Football    Actualisé le 04.10.2025 - 15:35

Super League: un point arraché de haute lutte pour le FC Sion

Super League: un point arraché de haute lutte pour le FC Sion

Football    Actualisé le 04.10.2025 - 20:03

Premier League: changement de leader

Premier League: changement de leader

Football    Actualisé le 04.10.2025 - 20:33

Super League: Sion se déplace à Lucerne

Super League: Sion se déplace à Lucerne

Football    Actualisé le 04.10.2025 - 04:04

Lausanne engage l'expérimenté Florent Mollet

Lausanne engage l'expérimenté Florent Mollet

Football    Actualisé le 04.10.2025 - 09:47

Premier League: un deuxième but pour Noah Okafor

Premier League: un deuxième but pour Noah Okafor

Football    Actualisé le 04.10.2025 - 15:35

Super League: un point arraché de haute lutte pour le FC Sion

Super League: un point arraché de haute lutte pour le FC Sion

Football    Actualisé le 04.10.2025 - 20:03

Lamine Yamal forfait « pour deux à trois semaines »

Lamine Yamal forfait « pour deux à trois semaines »

Football    Actualisé le 03.10.2025 - 16:55

Super League: Sion se déplace à Lucerne

Super League: Sion se déplace à Lucerne

Football    Actualisé le 04.10.2025 - 04:04

Lausanne engage l'expérimenté Florent Mollet

Lausanne engage l'expérimenté Florent Mollet

Football    Actualisé le 04.10.2025 - 09:47

Xamax se plante contre Stade Lausanne-Ouchy

Xamax se plante contre Stade Lausanne-Ouchy

Football    Actualisé le 04.10.2025 - 10:17