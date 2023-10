Super League: le LS reprend des couleurs

Le Lausanne-Sport a obtenu son deuxième succès de la saison en Super League. Lors de la 10e journée, les Vaudois ont battu Lucerne 3-1. Bâle, qui a perdu 3-0 à Berne contre YB, se retrouve dernier.

Le LS, mené à la pause après une réussite de Jashari, a renversé la situation après la pause. Kablan a égalisé à la 68e, puis l'équipe de Ludovic Magnin a marqué deux fois sur penalty, par Dussenne (74e) et Sène (77e). Cette victoire est méritée, car les Lausannois ont souvent dominé dans le jeu. Ils ont par contre encore manqué d'efficacité, ratant plusieurs occasions nettes.

Au Wankdorf, les Young Boys, sans particulièrement briller, ont encore enfoncé le FC Bâle. Les tenants du titre ont affiché un réalisme froid, trouvant la faille par Nsame (3e), Garcia (39e) et Itten (79e). L'interim d'Heiko Vogel sur le banc rhénan a donc mal commencé, avec deux défaites en autant de matches et aucun but inscrit.

/ATS