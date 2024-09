Super League: le FCZ nouveau leader

Quatre jours après la déroute subie à Saint-Gall (4-1), le FC Zurich a repris la tête de la Super League. Le club des bords de la Limmat a dominé le FC Sion 1-0.

Ce succès a été acquis grâce à une réussite de la tête de Gomez à la 19e. Souvent dominés, les visiteurs ont haussé le rythme en fin de partie et ont frôlé l'égalisation, notamment sur une frappe de Baltazar repoussée par la transversale (81e).

Le FCZ compte ainsi un point d'avance sur Servette et trois sur Lucerne et Lugano, qui joueront plus tard dans la journée.

