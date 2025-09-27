Super League: le FC Zurich fait chuter Saint-Gall

Leader de Super League, Saint-Gall a mordu la poussière au Letzigrund lors de la 7e journée ...
Super League: le FC Zurich fait chuter Saint-Gall

Super League: le FC Zurich fait chuter Saint-Gall

Photo: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE

Leader de Super League, Saint-Gall a mordu la poussière au Letzigrund lors de la 7e journée. Les Brodeurs ont été battus 3-1 par le FC Zurich, après avoir pourtant mené à la pause.

Les visiteurs avaient pris l'avantage sur un penalty accordé par la VAR et transformé par Boukhalfa (22e). Saint-Gall s'est ensuite accroché à ce 1-0 et a laissé le FCZ prendre de plus en plus l'initiative.

Après plusieurs occasions manquées ou annihilées par Zigi, les Zurichois ont trouvé la juste récompense de leurs efforts. Zuber (58e), Keny (64e) et Markelo (73e) ont permis à leur équipe de renverser la vapeur et de faire un peu oublier leur piètre élimination en Coupe de Suisse dimanche dernier contre le Stade nyonnais.

/ATS
 

Actualités suivantes

Super League: Servette étrille la lanterne rouge

Super League: Servette étrille la lanterne rouge

Football    Actualisé le 27.09.2025 - 20:01

Coffrane et La Chaux-de-Fonds encore battus

Coffrane et La Chaux-de-Fonds encore battus

Football    Actualisé le 27.09.2025 - 18:58

Liga: le Real Madrid chute chez son voisin Atlético

Liga: le Real Madrid chute chez son voisin Atlético

Football    Actualisé le 27.09.2025 - 18:28

Le FC Bosna perd des points mais gagne des rangs

Le FC Bosna perd des points mais gagne des rangs

Football    Actualisé le 27.09.2025 - 18:18

Articles les plus lus

Le FC Bosna perd des points mais gagne des rangs

Le FC Bosna perd des points mais gagne des rangs

Football    Actualisé le 27.09.2025 - 18:18

Liga: le Real Madrid chute chez son voisin Atlético

Liga: le Real Madrid chute chez son voisin Atlético

Football    Actualisé le 27.09.2025 - 18:28

Coffrane et La Chaux-de-Fonds encore battus

Coffrane et La Chaux-de-Fonds encore battus

Football    Actualisé le 27.09.2025 - 18:58

Premier League: le leader s'incline

Premier League: le leader s'incline

Football    Actualisé le 27.09.2025 - 20:27

West Ham: Graham Potter limogé de son poste de manager

West Ham: Graham Potter limogé de son poste de manager

Football    Actualisé le 27.09.2025 - 15:59

Le FC Bosna perd des points mais gagne des rangs

Le FC Bosna perd des points mais gagne des rangs

Football    Actualisé le 27.09.2025 - 18:18

Liga: le Real Madrid chute chez son voisin Atlético

Liga: le Real Madrid chute chez son voisin Atlético

Football    Actualisé le 27.09.2025 - 18:28

Premier League: le leader s'incline

Premier League: le leader s'incline

Football    Actualisé le 27.09.2025 - 20:27

Kane atteint la barre des 100 buts avec le Bayern

Kane atteint la barre des 100 buts avec le Bayern

Football    Actualisé le 26.09.2025 - 22:37

Super League: Servette face à la lanterne rouge

Super League: Servette face à la lanterne rouge

Football    Actualisé le 27.09.2025 - 04:04

West Ham: Graham Potter limogé de son poste de manager

West Ham: Graham Potter limogé de son poste de manager

Football    Actualisé le 27.09.2025 - 15:59

Premier League: le leader s'incline

Premier League: le leader s'incline

Football    Actualisé le 27.09.2025 - 20:27