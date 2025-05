Super League: le FC Sion est sauvé

Le FC Sion jouera encore en Super League la saison prochaine. Les Valaisans ont été mathématiquement sauvés après le nul 2-2 entre Winterthour et Yverdon samedi lors de la 37e journée.

Les supporters sédunois ont donc pu vivre le dernier match de l'exercice à Tourbillon, où l'entrée était gratuite, l'esprit serein, délivrés de toute tension ou angoisse. Mais pour GC, l'enjeu restait de taille: les Sauterelles sont encore pleinement concernées par la lutte contre la relégation.

Dans cette optique, les visiteurs ont fait une bien mauvaise opération. Après une première période à vite oublier, Sion a haussé le rythme et a été récompensé par un doublé de l'inévitable Kololli (56e/60e). Veron Lupi a réduit l'écart en vain à la 95e.

Trois clubs en danger

Trois clubs vont donc se battre pour tenter d'éviter la 12e place synonyme de relégation et la 11e qui les obligera à un barrage contre Aarau. Winterthour est le mieux placé avec 37 points, soit un de plus que Grasshopper et Yverdon.

Jeudi, lors de l'ultime journée, les trois formations de queue de classement joueront à domicile contre des adversaires en roue libre. Winterthour recevra Sion, GC accueillera Saint-Gall et Yverdon affrontera le FC Zurich.

