Super League: la lanterne rouge n'abandonne rien

Winterthour n'a pas encore enterré ses espoirs de rester en Super League. Lors de la 15e journée ...
Super League: la lanterne rouge n'abandonne rien

Super League: la lanterne rouge n'abandonne rien

Photo: KEYSTONE/MANUEL GEISSER

Winterthour n'a pas encore enterré ses espoirs de rester en Super League. Lors de la 15e journée, la lanterne rouge a décroché son premier succès à l'extérieur en gagnant 3-1 à Lucerne.

Cette victoire est sans prix pour l'équipe zurichoise, qui revient ainsi à cinq points de Grasshopper (11e). Elle a été construite grâce à des buts de Kasami (39e), Hunziker (63e) et Maluvunu (69e), lequel a marqué une minute après son entrée en jeu.

Lucerne avait égalisé juste avant la pause par Ferreira (45e). Les protégés de Mario Frick ont confirmé leurs difficultés à domicile, où ils n'ont gagné qu'un match cette saison. Un succès samedi leur aurait permis de revenir à la hauteur du FC Sion (6e): ce revers constitue donc une bien mauvaise opération dans la lutte pour figurer du bon côté de la barre.

/ATS
 

