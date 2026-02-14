Super League: deux points égarés pour Saint-Gall

Saint-Gall a égaré deux points précieux samedi en ouverture de la 25e journée de Super League ...
Super League: deux points égarés pour Saint-Gall

Super League: deux points égarés pour Saint-Gall

Photo: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

Saint-Gall a égaré deux points précieux samedi en ouverture de la 25e journée de Super League. Les Brodeurs ont en effet concédé le nul 0-0 à domicile contre Grasshopper.

Sous une pluie continue et même des flocons de neige après la pause, les Saint-Gallois n'ont pas ménagé leurs efforts, mais il leur a manqué le dernier geste. En première mi-temps, Vogt a raté une montagne avant de voir un tir être dévié par un défenseur contre le poteau.

GC n'a pas fait que défendre. Les Sauterelles ont aussi bénéficié de quelques occasions. La différence supposée de niveau entre le deuxième et l'avant-dernier du classement n'a en tout cas pas sauté aux yeux lors de ce duel.

Par ailleurs, Lucerne a signé un deuxième succès consécutif cette semaine en s'imposant 4-1 au Letzigrund contre un FC Zurich bien mal disposé. Les visiteurs ont marqué par Di Giusto (15e), Kabwit (29e), Freimann (64e) et Ferreira (68e). Emmanuel a sauvé l'honneur en fin de rencontre. Cette victoire permet aux hommes de Mario Frick, qui sont septièmes avec 30 points, de dépasser le FCZ (28).

/ATS
 

Actualités suivantes

Igor Tudor nommé entraîneur de Tottenham

Igor Tudor nommé entraîneur de Tottenham

Football    Actualisé le 14.02.2026 - 13:43

Pia Sundhage désignée sélectionneuse d'Haïti

Pia Sundhage désignée sélectionneuse d'Haïti

Football    Actualisé le 14.02.2026 - 07:09

Super League: trois matches au programme aujourd'hui

Super League: trois matches au programme aujourd'hui

Football    Actualisé le 14.02.2026 - 04:08

L'AC Milan s'en sort à Pise, Athekame décisif

L'AC Milan s'en sort à Pise, Athekame décisif

Football    Actualisé le 13.02.2026 - 22:51

Articles les plus lus

L'AC Milan s'en sort à Pise, Athekame décisif

L'AC Milan s'en sort à Pise, Athekame décisif

Football    Actualisé le 13.02.2026 - 22:51

Trois points qui font du bien pour Xamax

Trois points qui font du bien pour Xamax

Football    Actualisé le 14.02.2026 - 01:52

Super League: trois matches au programme aujourd'hui

Super League: trois matches au programme aujourd'hui

Football    Actualisé le 14.02.2026 - 04:08

Pia Sundhage désignée sélectionneuse d'Haïti

Pia Sundhage désignée sélectionneuse d'Haïti

Football    Actualisé le 14.02.2026 - 07:09

L'AC Milan s'en sort à Pise, Athekame décisif

L'AC Milan s'en sort à Pise, Athekame décisif

Football    Actualisé le 13.02.2026 - 22:51

Rennes fait tomber le PSG avec un but d'Embolo

Rennes fait tomber le PSG avec un but d'Embolo

Football    Actualisé le 13.02.2026 - 23:11

Trois points qui font du bien pour Xamax

Trois points qui font du bien pour Xamax

Football    Actualisé le 14.02.2026 - 01:52

Super League: trois matches au programme aujourd'hui

Super League: trois matches au programme aujourd'hui

Football    Actualisé le 14.02.2026 - 04:08

Vincent Nvendo veut « se montrer » à Xamax

Vincent Nvendo veut « se montrer » à Xamax

Football    Actualisé le 13.02.2026 - 10:00

Sion: Théo Bouchlarhem signe à Etoile Carouge

Sion: Théo Bouchlarhem signe à Etoile Carouge

Football    Actualisé le 13.02.2026 - 12:19

Rennes fait tomber le PSG avec un but d'Embolo

Rennes fait tomber le PSG avec un but d'Embolo

Football    Actualisé le 13.02.2026 - 23:11

Trois points qui font du bien pour Xamax

Trois points qui font du bien pour Xamax

Football    Actualisé le 14.02.2026 - 01:52