Super League: bonne soirée pour Lausanne-Sport et Sion

Le Lausanne-Sport et le FC Sion ont tous deux ont gagné leur match en retard de Super League ...
Super League: bonne soirée pour Lausanne-Sport et Sion

Super League: bonne soirée pour Lausanne-Sport et Sion

Photo: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI

Le Lausanne-Sport et le FC Sion ont tous deux ont gagné leur match en retard de Super League. Les Vaudois se sont imposés 1-0 à Genève contre Servette, alors que Sion a battu Winterthour 2-0.

Le derby lémanique n'a pas proposé un spectacle inoubliable, tant s'en faut. L'enjeu a sans doute crispé les acteurs, cette partie étant importante dans l'optique de la barre. Servette a donc fait la mauvaise opération de la soirée.

Titularisé pour la première fois de sa carrière, Miguel ne gardera pas de cette expérience un souvenir impérissable. Le joueur servettien, déjà averti, a écopé d'un second carton jaune synonyme d'expulsion, et ce pour une simulation bien mal venue (38e). Cette bêtise a obligé les Grenat à évoluer longuement en infériorité numérique.

Sans briller, le LS a décroché la timbale sur un coup franc excentré de Fofana dévié dans son propre but par Ayé (64e). Deux minutes plus tard, Douline a touché le poteau. Même à dix, Servette n'est pas passé loin de l'égalisation. Conséquence de ce revers, les Genevois accusent neuf points de retard sur les Young Boys, actuels 6es, alors que le LS est revenu à cinq longueurs des Bernois.

Sion repart bien

A Tourbillon, où l'émotion était palpable avant la rencontre avec l'hommage aux victimes de l'incendie de Crans-Montana, le FC Sion n'a pas manqué l'occasion de renforcer sa place du bon côté de la barre.

Les Valaisans n'ont pas eu de réussite en première mi-temps. Tant Chouaref (10e) que Kololli (45e) ont vu leurs tirs respectifs s'écraser sur le poteau. Ils ont aussi galvaudé plusieurs occasions nettes dès la reprise. Mais à force de dominer et de tenter, cela a fini par passer, sur une action individuelle de Boteli (70e), qui était entré quatre minutes plus tôt. Chouaref a assuré la victoire à la 76e.

/ATS
 

Actualités suivantes

CAN 2025: le Sénégal bat l'Egypte en demi-finale grâce à Mané

CAN 2025: le Sénégal bat l'Egypte en demi-finale grâce à Mané

Football    Actualisé le 14.01.2026 - 20:04

Xamax se rassure en amical

Xamax se rassure en amical

Football    Actualisé le 14.01.2026 - 16:23

FC Bâle: Marwin Hitz s'en ira au terme de la saison

FC Bâle: Marwin Hitz s'en ira au terme de la saison

Football    Actualisé le 14.01.2026 - 15:40

Les cinq grandes questions avant la reprise de la Super League

Les cinq grandes questions avant la reprise de la Super League

Football    Actualisé le 14.01.2026 - 05:07

Articles les plus lus

Bundesliga: Dortmund et Mayence s'imposent, Widmer marque

Bundesliga: Dortmund et Mayence s'imposent, Widmer marque

Football    Actualisé le 13.01.2026 - 23:00

Les cinq grandes questions avant la reprise de la Super League

Les cinq grandes questions avant la reprise de la Super League

Football    Actualisé le 14.01.2026 - 05:07

FC Bâle: Marwin Hitz s'en ira au terme de la saison

FC Bâle: Marwin Hitz s'en ira au terme de la saison

Football    Actualisé le 14.01.2026 - 15:40

Xamax se rassure en amical

Xamax se rassure en amical

Football    Actualisé le 14.01.2026 - 16:23

PL: Manchester United confie l'intérim à Michael Carrick

PL: Manchester United confie l'intérim à Michael Carrick

Football    Actualisé le 13.01.2026 - 20:46

Bundesliga: Dortmund et Mayence s'imposent, Widmer marque

Bundesliga: Dortmund et Mayence s'imposent, Widmer marque

Football    Actualisé le 13.01.2026 - 23:00

Les cinq grandes questions avant la reprise de la Super League

Les cinq grandes questions avant la reprise de la Super League

Football    Actualisé le 14.01.2026 - 05:07

FC Bâle: Marwin Hitz s'en ira au terme de la saison

FC Bâle: Marwin Hitz s'en ira au terme de la saison

Football    Actualisé le 14.01.2026 - 15:40

Xabi Alonso quitte le Real Madrid, Alvaro Arbeloa le remplace

Xabi Alonso quitte le Real Madrid, Alvaro Arbeloa le remplace

Football    Actualisé le 12.01.2026 - 19:03

Les SRD résilient déjà leur convention avec Xamax

Les SRD résilient déjà leur convention avec Xamax

Football    Actualisé le 13.01.2026 - 10:04

PL: Manchester United confie l'intérim à Michael Carrick

PL: Manchester United confie l'intérim à Michael Carrick

Football    Actualisé le 13.01.2026 - 20:46

Bundesliga: Dortmund et Mayence s'imposent, Widmer marque

Bundesliga: Dortmund et Mayence s'imposent, Widmer marque

Football    Actualisé le 13.01.2026 - 23:00