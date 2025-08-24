Super League: Winterthour arrache le match nul face à GC

Photo: KEYSTONE/WALTER BIERI

Grasshopper a laissé passer l'occasion de signer une première victoire en Super League cette saison. Les Sauterelles ont été tenues en échec par Winterthour dimanche au Letzigrund (2-2).

Jonathan Jensen (12e) et Lovro Zvonarek (60e) avaient pourtant mis sur orbite un GC qui semblait en contrôle devant son public. Mais la rapide réduction du score de Silvan Sidler (68e) a fait douter les Zurichois dans ce derby.

Le portier de GC Justin Hammel a connu une première alerte à la 81e en voyant son poteau repousser un coup-franc direct de de Roman Buess. Les hommes d'Uli Forte n'ont toutefois pas abdiqué et à la 93e, le jeune Tibault Citherlet s'est mué en sauveur sur corner pour sa deuxième apparition en Super League.

Ce match nul n'arrange pas vraiment les deux clubs zurichois qui restent englués en queue de classement avec deux points chacun et toujours aucune victoire au compteur.

/ATS
 

