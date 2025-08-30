Super League: Thoune tenu en échec par GC

Thoune a égaré ses premiers points en Super League. Lors de la 5e journée, le promu bernois ...
Thoune a égaré ses premiers points en Super League. Lors de la 5e journée, le promu bernois a été accroché 1-1 à domicile par Grasshopper. Zurich a pour sa part gagné 3-1 à Winterthour.

Devant son public, le leader a pris les devants à la 50e grâce à Reichmuth. Les hommes de Mauro Lustrinelli n'ont cependant pas réussi à se mettre à l'abri et ils ont été surpris à la 84e par l'égalisation du joker italien Pantaleo Creti (17 ans), qui venait d'entrer sur la pelouse. GC a ainsi obtenu un point de haute lutte, mais attend toujours un premier succès.

A la Schützenwiese, le FC Zurich a remporté le derby contre Winterthour. Tous les buts sont tombés en seconde période. Les visiteurs ont marqué par Phaëton (72e/95e) et Zuber (80e), alors que 'Winti' avait repris espoir avec la réduction du score de Gomis (89e).

