Super League: Thoune signe un huitième succès consécutif

Thoune a conquis un huitième succès consécutif en Super League lors de la 25e journée. Les ...
Photo: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

Thoune a conquis un huitième succès consécutif en Super League lors de la 25e journée. Les Bernois ont battu Sion 1-0 et encore renforcé leur place de leader.

Une réussite de Meichtry juste avant la pause (43e) a suffi aux hommes de Mauro Lustrinelli. Sion, qui n'avait pas encore perdu en 2026, n'a pas démérité, faisant souvent jeu égal avec son adversaire. Mais les visiteurs n'ont pas pu vraiment se montrer dangereux sur le plan offensif.

Les espoirs valaisans d'obtenir un point ont été plombés en seconde période par les expulsions successives de Sow (68e) et Diack (82e). Décidément, tout sourit au FC Thoune cette saison. Les joueurs de l'Oberland ont ainis porté à 15 points leur avance sur Saint-Gall, qui a toutefois joué un match de moins.

/ATS
 

