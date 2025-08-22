Super League: Thoune pour la passe de quatre

Le menu de week-end est des plus légers en Super League, avec seulement trois matches programmés. L'unique rencontre prévue samedi oppose Zurich à Thoune.

Le FCZ accueille le promu bernois dès 18h au Letzigrund. Les Zurichois ont cueilli leur premier succès de la saison en championnat il y a deux semaines à Lausanne. Ils n'ont perdu qu'un seul des neuf derniers duels livrés en Super League face à Thoune, le dernier affrontement remontant certes à l'exercice 2019/20.

Mais Thoune a le vent en poupe. En s'imposant à Lucerne lors de la 3e journée, les hommes de Mauro Lustrinelli sont devenus le premier promu de l'histoire à remporter ses trois premiers matches de la saison en Super League. Avec 9 points à leur compteur, ils ont d'ailleurs déjà fait aussi bien que lors de l'ensemble du 1er tour de la saison 2019/20, laquelle s'était conclue sur leur relégation.

/ATS